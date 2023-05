Očima Saši Mitrofanova: Babiš volá do Evropy vůdce. Sám je karikatura

Nejdříve je ale nutné vzdát hold maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi, který nezapomněl, kdo je jeho skutečný přítel, a Babiše před shromážděnými nepřáteli progresu vychválil. Spolu trávili nezapomenutelné noci, podle Orbána vždy, často i do ranních hodin, bojovali za prosazení určitých témat na unijních summitech v Bruselu. „A musím přiznat, že Andrej Babiš je větší bojovník než já,“ dodal. To bylo pěkné ocenění nově se naleznuvšího ultrakonzervativce Babiše.

Chtěl bych upozornit potměšilé liberály, že společně strávené noci neměly u těchto dvou samců nic společného s homosexualismem, jak tento jev pojmenoval další účastník budapešťského fóra Václav Klaus, u něhož se Orbán pozastavil, proč zrovna tento zasloužilý bojovník za svobodu a podle vlastního hodnocení hovňousek a poseroutka neřídí spolu s Babišem Evropu.

Orbán přece vyhlásil heslo Ne migraci, ne genderu, ne válce. Nikdo by neměl pochybovat, že to myslí upřímně. A pokud to myslí upřímně a zároveň bere v úvahu, že gender neznamená nic jiného než pohlaví, měl by si jako čestný muž nechat uříznout koule. Bez koulí však nemůže být žádný sexualismus…

Babiš si teď nemůže dovolit ani na okamžik zezelenat, i kdyby se mu na veřejnosti udělalo šoufl. Měl by se vydávat speciální věstník, co v současné době předseda ANO obhajuje a proti čemu jede jako motorová myš. Mění totiž své postoje jako ponožky a k těm starým kusům, co měl na sobě, se nezná tak vehementně, že by mu nezkušený člověk snad i uvěřil.

V Budapešti se obořil na Green Deal (unijní Zelenou dohodu) o přechodu EU k obnovitelným zdrojům energií. Tato dohoda podle něj „zničí evropský průmysl a uvrhne lidi do chudoby“. „Brusel je odtržen od běžného života, diktuje nám, jak máme žít, co máme jíst,“ uvedl Babiš.

Mám taky důchodový věk a pozoruji na sobě, že léta běží, vážení. Nevadí, že Babiš zapomněl, že Green Deal sám za ČR odsouhlasil, to se může staršímu člověku stát.