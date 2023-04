Maďarsko se nechová jako člen NATO, tvrdí Zelenskyj

„Je sporné, co si Budapešť přeje. Mně se zdá, že politické elity v Maďarsku jsou zmatené. Je to velmi zvláštní situace: může se členská země NATO stavět za Rusko a proti Alianci?,“ uvedl Zelenskyj v interview, z nějž citoval server European Pravda .

Podle Zelenského nemůže žádný stát NATO podporovat zemi, která považuje Alianci za nepřítele. Ukrajinský prezident dále řekl, že pokud je někdo „de iure“ spojencem, ale „de facto“ pracuje proti NATO, neměl by radit, zda má Ukrajina vstoupit do Aliance, nebo ne. „Neměl by klást překážky,“ dodal Zelenskyj ve zjevné narážce na Maďarsko.