V DNEŠNÍM DÍLE SE MIMO JINÉ DOZVÍTE:

Proč je nezávislost politika důležitá? (12:18 )

Jak by ohodnotil práci prezidenta Miloše Zemana? (40:48 )

Měla by se Ukrajina domluvit s Vladimirem Putinem? (54:34)

Kandidoval by v případě neúspěchu za pět let znovu? (1:05:14)

Marek Hilšer se o post prezidenta republiky ucházel už v minulých volbách v roce 2018, kde se ziskem 8,84 procenta, což odpovídá 454 949 hlasům, skončil na páté příčce. V lednu se bude o nejvyšší ústavní funkci ucházet znovu jako kandidát, pro kterého je nezávislost a snaha nebýt v područí žádných vlivných sponzorů a skupin jednou z hlavních priorit.

Tomu také odpovídá podoba a rozpočet na kampaň. Nynější senátor v uplynulých měsících sám objížděl republiku a snažil se posbírat podpisy občanů. To se mu ale nepovedlo, proto se spolehl na kolegy ze Senátu.

Oproti jiným kandidátům, například Andreji Babišovi či Petru Pavlovi, kteří chtějí do kampaně investovat desítky milionů (limit pro první kolo je 40 milionů korun), tak on počítá se zhruba dvěma miliony. Jde o peníze malých dárců a finance, které od státu jako zákonný příspěvek obdrželo na svou činnost jeho hnutí Marek Hilšer do Senátu.

Například o tom, proč je podle něj problém přijímat peníze od „velkých hráčů“, mluvil v předvolebním rozhovoru pro Novinky. Vyjadřovat se ke sponzoringu ostatních kandidátů a jejich případné podřízenosti však příliš nechtěl, přestože, jak sám tvrdí, informace má.

Fischer: Havel byl jako parník. Nabízím zkušenosti a schopnost pracovat od první minuty Prezidentské volby

Říkáte, že nechcete brát velké peníze od nikoho a chcete být opravdu nezávislý. Kampaň plánujete v rozmezí 1,5 až dvou milionů korun. Opravdu nejednáte s žádnými sponzory.

Nejednám s žádnými velkými sponzory. V minulosti jsem o tom uvažoval, ale pak jsem si uvědomil, že bych naprosto rezignoval na to, co hlásám a říkám.

Vnímáte to jako handicap u vašich protikandidátů, že přijali peníze od lidí, kteří mají třeba logistická centra?

Nevnímám to jako hendikep, ale je to práce třeba novinářů, aby dobře rozkrývali, kdo ty kampaně financuje, kdo ty kandidáty financuje ještě předtím, než s tou kampaní vůbec začali. Je třeba, aby se o všech kandidátech vědělo, kdo za nimi stojí a na koho mohou být napojeni, jaké jsou tam zájmy. To je pro politiku hrozně důležité.

Když vidíme, že kampaň prezidenta Zemana v minulosti sponzorovali někteří exekutoři, kteří jsou spojeni s těmi predátorskými způsoby exekucí, a prezident pak vystupoval s takovým tím morálním klišé, že dluhy se mají platit, což je pravda, taky s tím souhlasím, ale prezident řekl to A a neřekl to B. Mezi jeho sponzory byli exekutoři.

To jsou věci, které veřejnost třeba nevidí, ale my, co se pohybujeme v politice, tak ty informace máme a novináři by je měli také rozkrývat.

Ve vašem programu říkáte, že potřebujeme prezidenta, který není zavázaný lobbistům. Stále se k té nezávislosti vracíte. Někteří vaši protikandidáti někým sponzorování ale jsou, například Petr Pavel a Danuše Nerudová jsou sponzorování milionovými částkami. Zjišťoval jste si například, kým jsou sponzorování? A máte pocit, že by byli ve vleku těchto organizací a vlivových skupin?

Vím toho hodně, ale nemůžu to říkat. Je to na vás na novinářích, abyste ty věci rozkrývali.

Jde mi o to, jestli máte ty informace a podezření, že by opravdu byli nezávislí? Můžete to za sebe stoprocentně říct?

Mám. Někdo hezky řekl, že naivní jsou lidé, kteří si myslí, že mohou udělat kampaň bez peněz. A někdo k tomu dodal, že naivnější jsou ti, kteří udělají kampaň za velké peníze a myslí si, že budou nezávislí.

Myslíte, že věří, že jsou nezávislí?

To ať posoudí občané. Já mohu mluvit pouze za sebe. Za sebou nic takového nemám a vždy jsem se snažil, abych nic takového neměl. Myslím si, že politika by se měla změnit, je to možné. Do demokracie vstupují velcí hráči, kteří mají soukromý zájem, ale pokud to překročí nějakou únosnou mez, tak se otočí proti lidem a ta společnost se oligarchizuje.

Do politiky patří i otevřenost a s prominutím tohle je chození kolem horké kaše. Pokud máte nějaká podezření, dejte je na stůl.

To nejsou podezření. Bavme se třeba o tom, proč jsou v České republice nejdražší tarify v EU.

Proč?

Protože je tu kartel a politici nemají dost odvahy, aby ten kartel rozbili. Další příklad se týká tzv. windfall tax, daně z mimořádných zisků. Proč ji některé banky musí platit a další ne? Jsou to třeba banky, které jsou svázány s PPF, pokud se nemýlím. Banky, u nichž mají úvěry některé politické strany.

Pojďme k prezidentským kandidátům. Voliče čeká velká volba a určitě by neradi udělali chybu, že podporovali nějaký kartel. U kterého kandidáta si dát pozor?

Je to na vás.

Vy to víte. Já jsem novinář a byl bych velmi rád, abyste byl otevřeným politikem.

Řada věcí už je v médiích popsána a jen je třeba tomu věnovat možná více pozornosti.

Na co se zaměřit? Jakou spojnici hledat?

Opravdu je to na vás na novinářích. Cokoliv řeknu bude použito v tomto smyslu proti mně.

Jste politikem, chcete být prezidentem. Měl byste najít odvahu ty věci odvážně popsat.

To není o odvaze. Já už je popisuji, už jsem tu řekl mnoho věcí, které nikdo neříká.

Říkáte je v obecné rovině.