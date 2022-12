V DNEŠNÍM DÍLE SE MIMO JINÉ DOZVÍTE:

Jak se z disidenta stane poslanec SPD? (1:56)

Co říká na to, že 33 let po revoluci kandidují na post lidé s komunistickou minulostí? (20:39)

Co by pomohlo lidem s energiemi? (38:42)

Jaký je jeho pohled na situaci k Ukrajině? (40:48)

Souhlasil by s odchodem České republiky z Evropské unie? (50:31)

Co říkáte na to, že 33 let po revoluci kandidují na Hrad tři lidé, kteří mají komunistickou minulost?

Rozlišoval bych to podle data, kdy do komunistické strany vstoupili a kdy z ní odešli. Tedy, zda to bylo v období před listopadem, nebo po listopadu. Neodvážil bych se proto srovnávat členství Miloše Zemana – na které doplácel bezmála 20 let – s Andrejem Babišem nebo Petrem Pavlem.

Jak vidíte minulost z hlediska zpravodajských struktur? Jsou tito lidé zranitelní? Archivy české StB sice prošly redukcí po roce 1989, ale archivy sovětské KGB takovou očistou neprošly.

Samozřejmě že jsou zranitelní. Existovala totiž sjednocená evidence poznatků, která byla v Moskvě. Do ní přispívali všichni, takže v ní také bylo všechno.

Rozumím dobře, že ruské zpravodajské služby mají lepší informace o našich agentech StB než my sami?

Samozřejmě.

Archivy ukazují, že Pavel studoval na vojenského špiona Domácí

Věříte tedy, že na Andreje Babiše leží složka v Moskvě?

Leží tam asi stejná, jako byla tady.

Je to v této době problém?

Bral bych to jako výpověď o chování člověka.

Nemohou tam být ale natolik skandální věci, kvůli kterým by se musel politik snažit, aby pravda nevyšla najevo?

To je jasné. Uplynulo ale 33 let, takže de facto všichni aktéři, kteří v té době byli významní, jsou hluboko v důchodovém věku.

Ale když je takový člověk prezidentem… Není problém, že by byl vydíratelný?

Teoreticky by to problém být mohl. Nemluvil bych ale jenom o jednom kandidátovi. Mluvil bych i tom, který pracoval ve službě, která byla přímo podřízená sovětskému GRU.

Mluvíte o Petrovi Pavlovi?

Ano. Měl jsem materiály zpravodajců u své lustrační komise. Byl tam zvláštní vztah mezi tou službou, která jako jedna z mála nebyla přímo podřízena Státní bezpečnosti nebo ministerstvu vnitra, ale zato vykonávala pokyny přímo GRU.

Každý pracovník této služby byl zároveň důvěrníkem vojenské kontrarozvědky. A když byl vyslán na ambasádu, tak poté, co přijel zpět, si ho zavolali na tři dny. A nevyptávali se ho, co dělal venku, ale jak se chovali lidé na ambasádě.

A i když jsme je v lustrační komisi za vědomé spolupracovníky StB neoznačili, tak u této kategorie lidí bylo to procento větší.

Takže Petra Pavla jste označili?

Ne.

Proč ne?

Protože nebyl plnohodnotný zpravodajec, teprve se totiž učil.

Viděl byste to nyní jako riziko?

Riziko bych viděl spíše v tom, že platí, že když se jednou někdo k něčemu podobnému dá a podléhá někomu zvenku, tak se později může chovat stejným způsobem k někomu jinému.

Pavel to zpochybňuje tím, že by vycestoval do zahraničí pouze jako vojenský diplomat. Jak se koukáte na jeho argumenty?

Abych tomu úplně věřil, tak bych nesměl vidět spisy. Na druhou stranu on nebyl důvěrníkem kontrarozvědky, protože nebyl vyslán ven. Pokud by byl vyslán ven, měl bych ho před komisí.

Co říkáte na to, že se dostal do vysokých struktur Severoatlantické aliance (NATO)?

Nelze mu asi upřít schopnosti a odvahu. Jsou lidé, kteří jsou schopni dělat kariéru za všech režimů.

A když říká, že už to odčinil…

Může to tak vnímat. Kdyby nekandidoval na prezidenta, tak by mu to nikdy nikdo nevyčítal. Prezidentská funkce je vnímána daleko více z hlediska obecné morálky než kterákoli jiná.