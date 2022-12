V DNEŠNÍM DÍLE SE MIMO JINÉ DOZVÍTE:

Proč se rozhodl kandidovat? (12:20 )

Mělo by se stejnopohlavním svazkům říkat manželství? (17:18)

Měly by se koupit stíhačky F-35 a chybí politikům odvaha dělat nepopulární kroky? (28:54)

V čem měl Miloš Zeman pravdu? (40:14)

Existují mimozemšťané? A jak si je představuje? (1:00:53)

„To, že je někdo obyčejný a vyrostl z běžných panelákových poměrů, není něco diskvalifikujícího. Myslím, že z jedné strany jsme si takových těch výjimečných prezidentů, kteří zakládali nějakou významnou politickou stranu a měli politickou zkušenost, užili celkem dost,“ domnívá se prezidentský kandidát Karel Diviš.

„Po volbách vždycky říkali, jak to, že ten prezident není nadstranický a nezávislý, a to by mohl splňovat člověk například jako já, který nemá žádné politické vazby, nebyl nikdy spjat s žádnou funkcí a je v tomto smyslu úplně normální,“ doplnil, proč zrovna on by měl být příštím českým prezidentem.

Diviš patří v prezidentských volbách, které se uskuteční 13. a 14. ledna a případné druhé kolo o dva týdny později, k méně známým kandidátům. Je si vědom, že jej mnoho lidí nezná. Jeho předvolební kampaň také poznamenalo rozhodnutí ministerstva vnitra, které jej koncem listopadu odmítlo kvůli údajnému nedostatečnému počtu dodaných podpisů zaregistrovat jako kandidáta. Nejvyšší správní soud ho o 18 dní později vrátil zpět do hry, na rozdíl od potvrzených protikandidátů však neměl v mezidobí možnost kampaň dělat, a cítí se poškozen.

Pokud by v prezidentských volbách nevyhrál, ale procentuální výsledek by považoval za úspěch, nevyloučil, že by rád v politice v budoucnu působil.

„Primárně nechci politickou funkci, chci, aby se v naší zemi posunulo něco dopředu, aby byl prezidentem někdo, kdo je mladší na vrcholu sil a bude skutečně dobře a a slušně reprezentovat a zastane se českých lidí. Ať je tu zvolena jakákoliv vláda, tak vždy má nějaké bohulibé programové prohlášení, a málo se toho udělá. Prezident by měl častěji vystupovat a akcentovat tato témata. Pragmaticky říct vládě, když už jste to lidem slíbili, tak to udělejte,“ přiblížil svůj pohled Diviš.

V tomto smyslu ocenil například končícího prezidenta Miloše Zemana, který občas „umí trefit správná témata“, například když vládě říkal, že měla zastropovat ceny energií mnohem dříve, než tak učinila.

Jedním z hesel jeho kampaně je lehce pozměněný slogan jedné z bank „I prezidenta můžete mít rádi“. Dalším pak #divišemístobabiše. Že by se však chtěl vymezovat vůči svému protikandidátovi a expremiéru Andreji Babišovi, v rozhovoru odmítl.

„Ono to tak není myšleno, ale i jeho voličům chci říct, že tu může být jiná a lepší volba než on. Je tu kandidát, který je také podnikatel a který v osobním životě něčeho dosáhl,“ vysvětlil.