V DNEŠNÍM DÍLE SE MIMO JINÉ DOZVÍTE:

Co by dělal jinak než Václav Havel? (4:02 )

Jak se dívá na prezidentské kandidáty s komunistickou minulostí? (12:20)

Co mu dala cesta na válčící Ukrajinu? Měla by být v NATO? (45:03)

Koho by nejmenoval premiérem? (52:51)

Byla senátory zvažovaná aktivace článku 66 Ústavy v době hospitalizace Miloše Zemana pokusem o puč? (59:51 )

„Od první minuty po příchodu na Hrad budu vědět, co dělat. Vím, komu zavolat. Můžu zavolat členům vlád v různých státech NATO, protože tam mám přátele nebo kolegy. Pravidelně komunikujeme. A nejen, že se to nemusím učit, ale vím, co je potřeba dělat. To je velká výhoda,“ předestřel ve studiu Novinek Fischer důvody, proč by se zrovna on měl stát dalším českým prezidentem.

Fischer v minulosti působil v kanceláři prvního polistopadového prezidenta Václava Havla, kromě práce na tiskovém odboru také řídil hradní politický odbor. Z práce na Hradě si odnesl řadu zkušeností, ačkoliv se hlásí k odkazu Havla, politika se prý už stejně jako tehdy dělat nedá.

„Když jsem pro Václava Havla sloužil, tak byl vlastně v závěru svého působení, měl jsem pocit, že byl jako parník, který už nemůžeme otáčet a musíme pracovat s tím, co má za sebou. Dnes je doba úplně jiná. Já bych určitě využil svých zkušeností, tehdy jsem si uvědomil, že to běh na dlouhou trať, člověk musí mít trpělivost a ty plody nejsou hned vidět, ale ve výsledku se sečtou a budou ku prospěchu celé zemi,“ míní uchazeč o hradní křeslo.

Po odchodu z prezidentské kanceláře zamířil do diplomacie a byl velvyslancem ve Francii a Monaku. Od roku října 2018 je senátorem. V témže roce, kdy byl zvolen do Senátu, se neúspěšně ucházel o post hlavy státu, které tehdy obhájil Miloš Zeman. Jako neúspěch to ale prý nechápe.

Foto: Novinky Harmonogram rozhovorů s kandidáty na prezidenta: Pavel Fischer - 19. prosince

Marek Hilšer - 20. prosince

Josef Středula - 21. prosince

Karel Diviš - 22. prosince

Jaroslav Bašta - 29. prosince

Tomáš Zima - 30. prosince

Danuše Nerudová - první týden v lednu 2023

Andrej Babiš - první týden v lednu 2023

volební studio o Petru Pavlovi - první týden v lednu 2023

„Když nevyhrajete, tak se to nebere jako neúspěch, ale jako součást demokratického života, že to někdy vyjde a nevyjde. Nebráním se kandidovat podruhé, ne protože bych neměl co na práci, ale protože vím, že mám co nabídnout,“ zdůvodnil svou opětovnou kandidaturu na Hrad.

V předvolebním rozhovoru Fischer několikrát řekl, že by k výkonu prezidentské funkce přistupovat jinak než končící hlava státu Miloš Zeman. Voličům rovnou přislíbil, že by ctil zákony a nevyjadřoval se vulgárně.