Kauza je nyní stará rok a půl. Hned poté, co jsem byla upozorněna, že něco takového probíhá, tak jsem na to reagovala.

Byly tam dvě roviny, jednou z nich byly plagiáty. Hovoříme zde o překladových plagiátech, kdy si student vezme například německou knihu, jejíž výňatek přeloží do angličtiny, což dá poté do své závěrečné práce. Žádná univerzita v České republice nedisponuje softwarem, který by byl schopný tento problém odhalit. Rakouská skupina, která ty dva či tři plagiáty objevila, na tom pracovala osm měsíců. A byl to obrovský tým lidí. V momentě, kdy jsem na to byla upozorněna, jsem to začala řešit, byla vytvořena vyšetřovací komise a byl odebrán titul.