V DNEŠNÍM DÍLE SE MIMO JINÉ DOZVÍTE:

Je fér vůči voličům kandidovat na Hrad, když stojí před soudem? (11:38)

Proč nechodí do debat s protikandidáty? (41:47)

Jak vidí současnou Evropskou unii a hrozí její rozpad? (50:47)

Co ho přimělo kandidovat na Hrad? (1:01:32)

„Vidím, co se u nás děje. Někteří lidé jsou zoufalí, nejistí, bojí se o budoucnost a prezident by jim mohl dát naději, zastupovat skupiny, které nemají v parlamentu zastoupení. Někdo s nimi musí komunikovat a vláda to nedělá. Nekomunikuje ani s opozicí, je to škoda. Pokud bych se stal prezidentem, tak bych měl témata,“ zdůvodnil v předvolebním studiu Novinek Babiš své pohnutky kandidovat.

„A beze mě by to byla nuda, ne? Ty prezidentské volby. Já myslím, že všechna média jsou šťastná, že do toho Babiš šel,“ glosoval.

Záměr oficiálně zveřejnil na konci října a ukončil tak dlouhé měsíce spekulací o tom, zda se hodlá prezidentského klání zúčastnit. Část veřejnosti i politiků považovala už jeho pravidelné výjezdy s karavanem, jež započaly v květnu, za kampaň na Hrad. Babiš to však dlouhodobě odmítal s tím, že tak činí na podporu svého hnutí před zářijovými komunálními volbami.

Předvolební průzkumy Babiše řadí do trojice favoritů společně s někdejší rektorkou Mendelovy univerzity v Brně Danuší Nerudovou a generálem ve výslužbě Petrem Pavlem. Jejich šance jsou v současnosti vyrovnané.

Babiš se zatím drží poměrně zpátky a na své soupeře neútočí tolik, jak to činil v minulosti. Nechodí ani do debat. Snaží se působit také smířlivěji, což avizoval při oznámení kandidatury. „Nechci rozdělovat společnost, nemám rád konflikty,“ řekl ve studiu Novinek.

Navzdory svým slibům o smířlivějšímu vystupování se ale opět vymezil vůči vládě premiéra Petra Fialy (ODS) a jejím krokům na pomoc občanům s vysokými cenami energií, které Babiš považuje za nedostatečné.

Kolik procent získá v prvním kole volby, si Babiš ve studiu tipnout nechtěl. Považuje se však za nejpovolanějšího nejvyšší ústavní funkci zastávat, protože má zkušenosti z premiérské pozice, která je podle něj těžší. „Prezidenta bych mohl dělat hned teď po odchodu ze studia,“ prohlásil sebevědomě.

Na jaká témata by zaměřoval v roli prezidenta? Za co by pochválil současnou vládu? Co by na Hradě dělal vlivný někdejší druhý muž hnutí ANO Jaroslav Faltýnek? Dozvíte se v rozhovoru.