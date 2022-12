V DNEŠNÍM DÍLE SE MIMO JINÉ DOZVÍTE:

O stávkách proti vládě (2:42)

Vztah k Miloši Zemanovi (19:23)

Názor na válku na Ukrajině (49:27)

Role manželky Dany v kampani (58:35)

V čem jako odborový předák vnímáte svoji výhodu?

Nejsem politicky nijak organizován, takže mám tu výhodu, že jsem nad politickými stranami.

Je vám nicméně vyčítáno, že jste dlouho odborovým předákem, takže jste nic jiného v podstatě téměř nedělal s výjimkou čtyř let před revolucí, kdy jste dělal manuální práce ve Vítkovicích. Nevnímáte to jako hendikep?

Znamená to, že kdo nepracuje fyzicky, tak nepracuje?

Ne, spíš že jste neměnil tu pozici, tedy že jste byl v jedné roli třicet let.

To není pravda. Začal jsem na podnikové úrovni. To je úplně jiný svět, když vyjednáváte na úrovni jednoho podniku. Potom jsem (odbory) postupně zastupoval na úrovni jednoho regionu a následně celé republiky. Ale to není tak, že já se to rozhodnu dělat. Lidé vám musí dát důvěru. Já mám čtyřleté volební období a musím ho obhájit.

Jak jste to měl tedy před revolucí? Byl jste v komunistické straně?

Nebyl.

Vadí vám, že se aktuálně o Pražský hrad ucházejí i bývalí komunisté?

Ano, vadí. Když se mě ptali, jaké jsou moje pohledy na kandidáty, tak jsem řekl, že tři kandidáti jsou pro mě nepřekročitelní, že mají nepřekročitelnou mez. Je to Petr Pavel, Andrej Babiš a Tomáš Zima. A je to právě proto, že mají tuto historii.

Petr Pavel si už není jistý, jestli by ve druhém kole podpořil Nerudovou Prezidentské volby

Máte naopak poměrně blízko k Miloši Zemanovi, respektive vás podporuje. Jaký s ním máte vztah?

Komplikovaný. V jeho prvním období jsme měli poměrně silné pře mezi sebou. V podstatě jsme se moc nepotkávali, ale vyměňovali jsme si přes média nejedny velmi silné komentáře. V tom druhém období jsme se začali potkávat více. A musím přiznat, že debaty s ním mezi čtyřma očima jsou velice cenné. Je to člověk, jehož názory je dobré slyšet.

Jste rád, že vás podpořil?

Nepodpořil mě tímto způsobem.

Vyjádřil se, že by byl rád, kdybyste kandidoval.

Řekl, že oslovil mé kolegy odboráře, aby mě přesvědčili, abych kandidoval na prezidenta.

To je silná podpora.

Asi to každý vysvětluje jiným způsobem, ale já jsem tam seděl vedle něj. Opravdu to nebylo tak, že podporuje Středulu. Ale když jsem za ním byl naposled, tak řekl, že by si přál v druhém kole Josefa Středulu a Andreje Babiše.

On ve vás tedy zřejmě vidí nějaké podobné hodnoty, podobné postoje. Byl byste podobným prezidentem jako Miloš Zeman?

Nejsem Miloš Zeman, jsem Středula. Se všemi plusy i minusy, které to přináší. Nebudu nikdy nikoho kopírovat, budu vždy originálem. A možná je moje představa trochu naivní, ale umím si představit, že když se půjdete procházet na otevřený Pražský hrad, tak tam můžete potkat prezidenta republiky a on se vás zeptá: „Jak se máte, jak se vám daří? Je něco, co bych mohl od vás slyšet?“ Toto bych dělal moc rád.

Pojďme k další osobnosti české politické scény, kterou je Andrej Babiš. Jaké jste s ním měl vztahy jako odborář?

Byly to někdy velmi kruté debaty. Když se stal premiérem, tak se řada debat přenesla do virtuálního světa, kdy nebyla možnost osobního kontaktu. Ale to nebránilo v tom, abychom se mnohokrát pěkně pohádali. Ty důvody byly někdy věcné, ale někdy to bylo i o přístupu k některým členům vlády.

Jste pro manželství i pro stejnopohlavní páry?

Ano.

A adopce?

Ano, je lépe, když děti mohou vyrůstat ve svazku, který je funkční. To je lepší, než aby byly v nějakém dětském zařízení.

Hájíte zaměstnance, bráníte například masivnímu propouštění. Řada ekonomů ale v době covidu upozorňovala, že třeba příspěvky dojednané firmám na zaměstnance (program Antivirus) mohou roztočit spirálu inflace. Bylo to i tím, že vznikaly nové pracovní pozice, ale zaměstnanci seděli doma třeba s osmdesátiprocentním příspěvkem k platům. To jste dojednali s Andrejem Babišem?

On byl v tomhle velmi pružný, ale bylo to dobře.

Zpětně vzato, když se na tu inflaci podíváme dnes. Není to už prvopočátek ekonomických problémů?

Antivirus nezpůsobil inflaci. Tam se stalo něco jiného, deficit vznikl z jiných důvodů, tedy ze zrušení superhrubé mzdy a neřešení problémů, které to přinese.

Zvýšil byste tedy nyní daně?

Myslím si, že debata o daních musí okamžitě nastoupit.

Jaká je vaše jazyková vybavenost?

Učil jsem se samozřejmě ruštinu a musel jsem se naučit angličtinu. A domluvím se také v polštině.

Jaký bude váš postoj k Evropské unii a vůbec k zahraniční politice?

Česko do Unie nejenom patří, ale i by v ní být mělo. Neumím si představit, že bychom patřili někam jinam. To ale neznamená, že bychom měli být nekritičtí.

A váš názor na válku na Ukrajině a pomoc České republiky?

Máme velké štěstí, že jsme členy NATO. Ukrajina ho nemá. Proto je správné, že jí pomáháme. Je to zcela na místě, a kdybychom se dostali do takové situace, tak bychom taky chtěli po svých sousedech, aby nám pomohli. A je to správné. Je ale také správné, aby vláda nezapomněla na to, jak se žije v Česku.

Je potřeba Ukrajinu podporovat i zbraněmi?

Jestli máme aktivně pomoci proti útočníkovi, tak je správné, že se tam dodávají.

Postavila se Evropská unie k válce na Ukrajině dobře? Nebo byste některým zemím něco vyčetl?

Ne každá země se zachovala úplně ideálně. Ale když vezmu třeba Polsko nebo Česko, tak se nemáme za co stydět.

Středula s manželkou Danou představili priority pro finále kampaně Prezidentské volby

V rámci kampaně se představila i vaše manželka Dana. Jak prožívala tiskovou konferenci? Musel jste ji hodně přemlouvat?

Byla nesmírně nervózní, ale zvládla to opravdu na jedničku. Klobouk dolů, bylo to na absolutní primát. Sám jsem se chvěl, protože jsem poprvé slyšel, co na moji adresu říkala.

Zkuste dát první prezidentský slib, který už víte, že určitě splníte.