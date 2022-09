Organizace testují nový kvalifikační program pro vzdělávání ředitelů škol

O samotném záměru spustit projekt informovaly organizace v dubnu společně se zástupci ministerstva školství, které program zastřešuje.

Nový program se zaměří nejen na provozně-právní agendu jako dosavadní kvalifikační programy pro ředitele, ale hlavně na posílení schopnosti vedoucích pracovníků řídit pedagogický sbor. Spadat bude pod NPI.

Jeho inovativní prvky vycházejí z programu Ředitel naživo, který nabízí organizace Učitel naživo jako rozvojové studium pro dvojice z vedení škol a který absolvovalo do letošního jara 54 lidí. Zlepšení přípravy i práce ředitelů označili zástupci MŠMT v dubnu za cestu ke změně českého školství.

Do programu Lídr školy nyní podle NPI a organizace Učitel naživo nastupuje 72 účastníků z 207 lidí, kteří o studium projevili zájem.

„Přijali jsme ty účastníky, kteří splňovali podmínku, že jsou budoucími nebo začínajícími řediteli,“ uvedl ředitel NPI Ivo Jupa.

„Velký zájem o program nám ale jasně ukazuje, že i zkušení ředitelé se chtějí zlepšovat ve vedení učitelských sborů a stávat se pedagogickými lídry,“ dodal.

250 hodin

Pilotní ročník podle NPI začal dvoudenním setkáním. Studium bude zahrnovat 250 hodin, tedy až dvojnásobný rozsah ve srovnání s dosavadními běžnými kvalifikačními programy, upozornili organizátoři.

Obsah studia se podle nich zaměří na komunikaci a vedení týmu, motivaci, hodnocení, plánování či sebepoznávání, což jsou podle NPI dovednosti, kterými může vedení školy nejvíc ovlivnit učení žáků.

Samotnému vedení lidí a kvalitě výuky se v projektu věnuje 126 hodin, lektory jsou úspěšní ředitelé, psychologové i právníci, jak dodaly zástupkyně NPI a programu Učitel naživo.

„Důraz na dovednosti, díky kterým ředitel dokáže zlepšit kvalitu učení žáků, je to, co Lídra školy odlišuje. Měníme vnímání ředitelské role, což je pro celý vzdělávací systém zásadní věc. Ředitelé, kteří projdou Lídrem školy, budou vědět, že manažerské a provozní záležitosti mohou delegovat na své kolegy a svou pozorností se zaměří především na to, zda mají děti a učitelé dobré podmínky pro učení. To je to podstatné,“ prohlásil ředitel organizace Učitel naživo Martin Kozel.

Kvalifikační studium a stres při práci

Tzv. kvalifikační studium musí ředitel školy v ČR podle legislativy absolvovat do dvou let po nástupu do funkce. Pokud se pilotní ročník programu Lídr školy osvědčí, chtělo by ministerstvo, aby se do budoucna stal normou.

„Každé akreditované studium pro ředitele by se pak muselo zaměřovat nejen na právní a ekonomické otázky, ale právě i na pedagogické vedení,“ uvedl už dříve ředitel odboru řízení a podpory regionálního školství Jan Mašuta.

Oproti ředitelům v jiných evropských zemích uvádějí čeští ředitelé v průzkumech nadprůměrný stres z pracovní zátěže a jsou relativně málo spokojení se svou profesí. Kvalifikačních programů pro ředitele se v současnosti každý rok účastní asi 600 lidí.

V ČR je podle statistik školského resortu okolo 5350 mateřských, 4250 základních a 1300 středních škol.

Revize RVP

Za připomenutí ještě stojí, že expertní panel ustanovený ministerstvem školství připravil v uplynulém roce návrh koncepce, podle které by se měl změnit tzv. rámcový vzdělávací program (RVP) pro základní školy. Nyní se čeká na to, jak se do návrhu zapracují připomínky z ministerstva, institutu NPI a České školní inspekce.

