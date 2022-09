MŠMT: Přesný počet uprchlíků ve školách budeme znát v listopadu. Někteří se vrátili na Ukrajinu

Přesný počet válečných utečenců z Ukrajiny, kteří chodí do škol v Česku, se podle ministerstva školství (MŠMT) vyjasní v první polovině listopadu. V pondělí jich v evidenci škol bylo 67 319 včetně dětí, které ve skutečnosti školy nenavštěvují, a to např. z důvodu návratu rodiny na Ukrajinu. O tom, zda se tito žáci do výuky vrátí, či nikoli, mají mít školy jasno zhruba v polovině října.