Pedagogický institut začne upravovat učivo základních škol

Úpravy učebních plánů pro základní i střední školy slíbila vláda ve svém programovém prohlášení. Důraz by se podle kabinetu měl do budoucna klást na občanské vzdělávání, etickou výchovu, finanční a mediální gramotnost a kritické myšlení.

Podle Lichtenbergové se nyní čeká na to, jak se do návrhu koncepce zapracují připomínky z ministerstva, NPI a České školní inspekce – a v jaké podobě ho vedení MŠMT schválí.

Nutné je podle ní vyjasnit především to, jak se bude dělit učivo na jádrové a rozšiřující. „Jsou tam navržené tři varianty a ministerstvo školství by mělo rozhodnout, jakou cestou se půjde,“ řekla.

Dodala, že zástupci neziskových organizací a další zájemci, kteří by se do procesu reformy také chtěli zapojit, se mohou do konce srpna přihlásit bez výběrového řízení ještě do širších konzultačních skupin.