Školení učitelů v modernizaci výuky má podpořit projekt za 860 milionů

Pomoct školám se školením učitelů v modernizaci obsahu a způsobu vzdělávání chce ministerstvo školství prostřednictvím nového projektu s názvem Podpora kurikulární práce škol. Na projekt by mělo jít 860 milionů korun z evropských dotací i ze státního rozpočtu. Začít by mohl začátkem příštího roku a trvat by měl 64 měsíců.

Foto: Roman Vondrouš, ČTK Ministr školství Vladimír Balaš