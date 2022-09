Ministerstvo zdravotnictví navrhuje snížit teplotu mimo učebny a ve třídách méně větrat

Minimální teplota vytápění v prostorách škol mimo učebny by se mohla snížit. Např. v tělocvičnách či na chodbách by mohla být nově 17 stupňů Celsia místo dosavadních 18 a ve sprchách 21 místo 24. V učebnách by měla zůstat na 20 °C. Vyplývá to z návrhu novely vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory škol, kterou připravilo ministerstvo zdravotnictví (MZd).

Foto: Milan Malíček, Právo Ilustrační foto