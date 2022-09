Novým šéfem Cermatu je odborník na kybernetickou bezpečnost Miroslav Krejčí

„Jsem rád, že do čela Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) nastupuje člověk s mnohaletými zkušenostmi z oblasti informatiky a kybernetické bezpečnosti, protože jeho úkolem ve střednědobém horizontu je elektronizace státní maturity a jednotných přijímacích zkoušek (které Cermat organizuje - pozn. red.),“ poznamenal Balaš.

Podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové v posledním roce spolupracoval s MŠMT, a to hlavně v oblasti veřejných zakázek na ICT. Jako expert se rovněž podílel na posouzení stávajících ICT řešení v rámci organizace státních maturit a jednotných přijímaček, zároveň byl členem pracovní skupiny MŠMT k dalšímu směřování státních zkoušek.

Miroslav Krejčí (*1979) je absolventem Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Od roku 2005 působil na Policejním prezidiu v odboru informatiky a provozu informačních technologií, kde se podílel na provozu centrálních informačních systémů. Následně pracoval na Ředitelství pro podporu výkonu služby Policejního prezidia, kde se zabýval veřejnými zakázkami v oblasti IT a realizací a řízením projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU.

Bývalá ředitelka Cermatu Michaela Kleňhová skončila v jeho čele v květnu poté, co ji kvůli nespokojenosti s řízením a hospodařením organizace odvolal bývalý ministr školství Petr Gazdík (STAN).

Vedením této organizace resortu školství byl po odvolání Kleňhové pověřen Milan Štábl, který v druhé polovině srpna odešel z funkce náměstka ministerstva školství pro IT a veřejné zakázky. Na rezignaci z funkce náměstka se dohodl s Balašem kvůli tomu, že spolupracoval s poradcem Luďkem Šteffelem, jedním z obviněných v kauze Dozimetr. Právě kvůli kontaktům s jiným obviněným ze stejné kauzy rezignoval na konci června i Balašův předchůdce Gazdík .

Do výběrového řízení se podle informací ministerstva ze začátku srpna přihlásilo sedm lidí. Balaš tehdy uvedl, že Cermat by měl do budoucna při plnění svých úkolů více spolupracovat s MŠMT, Českou školní inspekcí i Národním pedagogickým institutem (NPI).