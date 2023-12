Inspirace na vánoční dárky na poslední chvíli

Bambusový Top Netopýr, světlá lila, bambutik.cz 890 Kč; Yves Rocher Dárková sada: Parfémová voda 30 ml, Tuhý parfém 13 g, 1090 Kč; Rituals The Ritual of Karma medium gift set, s květinovým aroma lotosového květu a bílého čaje, 990 Kč; L’Antidote VOW, noblesní a zároveň jemný zlatý prsten, lantidote.co 52000 Kč; L’Antidote Náramek Two, 12900 Kč; Zadig & Voltaire THIS IS HIM! XMAS Set dárková sada pro muže, kořeněná vůně, 1697 Kč