Máte doma kutila či zahrádkáře? Vyberte mu pod stromeček dárek, který potěší svou užitečností

Velmi vděčným dárkem pro většinu kutilů bude jistě sada nářadí. Bez něj se totiž neobejde prakticky žádná domácnost, dokonce ani ta, kde žádný kutil nebydlí. Sem tam něco přichytit nebo přivrtat je občas potřeba všude, a když je po ruce to správné vybavení, spousta věcí se dá zvládnout i bez hodinového manžela.

Elektrické nářadí? Jedině akumulátorové

Mějme na paměti, že mnoho kutilů dnes dává přednost akumulátorovému nářadí. A není se jim co divit. S takovým pomocníkem se mohou volně pohybovat po domě i zahradě. Kromě pečlivého výběru samotného nástroje proto nezapomeneme zjistit, jak je to s jeho akumulátorem. Zda je už součástí dodávky, nebo je třeba jej dokoupit zvlášť.

Foto: Archiv firem Akumulátorová jednoruční pila MTF CSAM 20-12T - napětí 20Vm, délka lišty 12 cm, hmotnost bez baterie 1,36 kg, olejová nádržka 50 ml, za 4420 Kč, Mountfield. Aku fukar 9250 - rychlost vzduchu až 162 km/hod, napětí 20 V, objem vzduchu 7,2 m3, hmotnost 1,9 kg, za 1199 Kč, Hecht. Akumulátor 000625B - Li-Ion, pro program 6020, napětí 20 V, kapacita 2,5 Ah, 1199 Kč, Hecht. Aku strunová sekačka FZS 1005 A - Li-Ion bat 18 V/1800 mAh, šířka záběru 26 cm, nastavitelný úhel žací hlavy, teleskop. rukojeť, za 1799 Kč, Fieldmann

V tomto případě je třeba provést malou, nenápadnou, ale zato důkladnou přípravu doma. Je třeba zjistit, jaký typ akumulátorů náš kutil doma již má. Většina výrobců totiž nabízí rozličné nástroje využívající tentýž typ akumulátoru, což je velmi praktické. Nový nástroj budeme proto určitě vybírat tak, aby jej bylo možné osadit takovým akumulátorem, který už doma je. A eventuálně, pokud je to praktické, třeba jeden dokoupit, aby bylo možné akumulátory při déle trvající práci vystřídat bez nutnosti čekání na dobití.

Kromě vrtačky, která by měla být základem každé kutilské výbavy, je možné vybírat z nejrůznějších druhů brusek, pilek a pil, ale třeba také opalovaček a pro zcela elementární práce i poměrně malých a drobných šroubováků. S akumulátorem se ovšem vyrábějí také nejrůznější zahradní nástroje.

Foto: Bauhaus Více Aku vrtací šroubovák Bosch ocení i zkušený kutil. Poradí si s utahováním spojů, vrtáním do dřeva či kovu a s příklepem i do zdiva. Umožňuje práci na hůře dostupných místech a překvapí vysokým točivým momentem až 30 Nm. V balení najdete dva akumulátory, nabíječku i sady bitů a vrtáků. Za 3 490 Kč k zakoupení na e-shopu Bauhaus.cz.Foto : Bauhaus Komerční sdělení

Manuální nářadí

U spousty a dalších prací si náš kutil nebo zahrádkář vystačí s běžným manuálním nářadím, jako jsou kleště, šroubováky, klíče, kladívka atd. Všechny tyto nástroje lze pořizovat po kusech a přesně k tomu přistoupíme ve chvíli, kdy už má náš kutil bohatě vybavenou dílnu a shání se po některém konkrétním nástroji, jímž by svou sbírku rozšířil.

Pro začínajícího kutila bude naopak velkým darem některá z ucelených sad s velkým počtem nástrojů v základních velikostech a provedeních. To nám do budoucna ponechá prostor pro eventuální dokoupení dalších přírůstků, ideálně po konzultaci s obdarovaným, který při praktickém používání sady zjistí, co by mu ještě přišlo k duhu.

Foto: Bauhaus Více Každého kutila potěší 56dílná brašna s nářadím Wisent. Obsahuje bohatou praktickou výbavu nejen pro práci v terénu. V sadě najdete např. různé druhy kleští, klíčů, šroubováky, vodováhu, svítilnu či 30dílnou sadu bitů. K dostání za 1 490 Kč na e-shopu Bauhaus.cz.Foto : Bauhaus Komerční sdělení

Kam s ním? Do kufříku i do šuplíku

Mnoho kutilů nemá ani tak problém s tím, že by jim chybělo určité nářadí, ale nemají ho kam nebo jak uložit. A proto není od věci jejich dílnu okouknout a zvolit vhodný kufr či rovnou celou skříňku, která jim pomůže se ve všech těch klíčích a šroubovácích snadno a rychle zorientovat.

Skříňky volíme tam, kde chybí vybavení v dílně. Naopak kufry vybíráme pro kutily bez dílny, kteří mají k ukládání nářadí jen malý prostor, třeba ve skříni v bytě nebo ve sklepě. Kufr se hodí také pro přepravu nářadí na větší či menší vzdálenosti. Zejména pro přenos těžších kusů nářadí nebo pro kutily, kteří již nedisponují velkou silou, zvážíme koupi kufru na kolečkách.

A samozřejmě nezapomeneme také na skříňky a kufříky sloužící jako zásobníky pro nejrůznější spojovací materiál.

Foto: Hornbach Kufr na nářadí Küpper - velikost 22", s organizérem, za 795 Kč. Kufr na nářadí Curver Herobox Premium - velikost 13", za 149 Kč. Pojízdný kufr na nářadí Industrial - objem 14,5 l, za 2590 Kč. Skřínka se 6 šuplíky Keter - rozměry 56 × 75 × 29 cm, za 2999 Kč

Ochrana musí být

Dost možná váš kutil potřebuje především vhodné oblečení na práci. To běžné se zbytečně ničí a špiní, proč mu nevybrat něco funkčního a zároveň pěkného. Na trhu jsou i vysoce specializované kousky. Věděli jste například, že pracovní rukavice lze mít nejenom na běžné práce v univerzálním provedení, ale třeba i speciálně určené na práci s keříky, nebo dokonce přímo pro práci s růžemi? Pro práci ve dnech, kdy se brzy šeří, se zase může šiknout teplá čepice s implementovaným svítidlem.

Foto: Archiv firem Rukavice pro stříhání a práci s růžemi - velikost L, za 960 kč, Gardena. Čepice s LED světlem - materiál 100% acrylic, za 199 Kč, Hornbach. Holínky Garden - velikost 39, materiál PVC, textil, za 449 Kč, Ardon. Kalhoty Job Worker - pánské, velikost 56, materiál bavlna, elastan, barva modrá, za 1449 Kč, Bauhaus

Do kůlny i do garáže

Kutila může stejně tak potěšit i nějaký doplněk do jeho království. Co třeba akumulátorové rádio, které odolá všemu tomu prachu, vodě, špíně a dost možná i nechtěnému úderu? Obdobné vlastnosti by mohl mít i reflektor, kterým si může váš kutil na všechno pořádně posvítit. I ten může být nabíjecí. Aby si mohl všechno dobře rozměřit při jakékoli další práci, bude se mu možná hodit laserový dálkoměr, protože, konec konců, kdo by se chtěl pořád rozvinovat a svinovat s pásmem, že? Pro snadné a jednoduché uspořádání větších nástrojů a dalších předmětů v dílně, garáži či v zahradním domku se může hodit jednoduchý držák na nářadí.

Foto: Archiv firem Aku rádio DMR 108N - bluetooth, hmotnost 4,4 kg, kompaktní s akumulátory výrobce, za 4410 Kč, Makita. Laserový dálkoměr - rozsah 0,2 až 50 m, za 2990 Kč, Stabila. Cob Led nabíjecí pracovní reflektor - voděodolný, napájení Li-Ion akupack, napájecí konektor micro USB B, 436 g, za 1329 Kč, Emos. Závěsný systém na nářadí - tři držáky, rozměry 550 × 280 × 160 mm, nosnost 40 kg, za 711 Kč, Gardeon

Pravá a levá ruka zahrádkáře

Pokud máte doma zahradníka či zahradnici, možná uvítá nějakou drobnost, která usnadní práci na záhoncích nebo kolem nich. Třeba pohodlná sedačka, která se snadno promění v klekátko, a ještě ji lze využít jako místo pro přehledné umístění aktuálně nepoužívaných nástrojů. Nejrůznější zahradnické nůžky, malé kopáčky a motyčky nebo lopatku lze mít při ruce i jinak, například v kapsách velké zahradnické zástěry. Ostatně spoustu ze zmiňovaných nástrojů lze nahradit rukavicemi. Jste překvapeni? Takové rukavice musí mít samozřejmě plastové drápy. S těmi se to pak na menších záhonech okopává, sází, ryje a vyhrabává samo. S odnosem takto vytrhaného plevele nebo třeba spadaného listí pak pomůže skládatelný koš z textilie.

Foto: Archiv firem Komfotteu - klekací lavice a zahradní stolička v jednom, za 977,99 Kč, Kaufland. Skládací koš Ergo Pop-up, 175 l, za 723 Kč, Fiskars. Dámská zahradnická zástěra Esschert Design Pond - materiál polyester, za 699 Kč, Bonami. Zahradnické rukavice s drápy - materiál rukavic z přírodního latexu, drápy pro hrabání a sázení z odolného plastu, za 149 Kč, DecoDoma

I doma lze zahradničit

Ne každý však zahrádku má, přesto by si rád něco pěstoval, alespoň bylinky. I pro takového domácího zahradníka můžete vykouzlit zajímavý dárek. Pro ty opravdu méně nadané, ale milující vše nové, nejlépe elektrické, můžete zvolit například chytrou zahrádku, ve které lze kromě bylinek pěstovat i menší zeleninu. Dodávají se již s kapslemi se semínky a technologie skrytá v těle zahrádky pak rostliny sama zalévá potřebným množstvím vody, zajistí jim dokonce i dostatek světla a živin.

Pro ty, co jsou přece jen zkušenější a na inteligentní technologie tolik nedají, je vhodná klasická pěstební souprava pro bylinky. Anebo, pokud mají balkon, potěší je vyvýšený truhlík třeba i se skleníkovým příklopem. Samozřejmostí by mělo být pořízení konvičky, ideálně s delší hubičkou, aby s ní domácí zahrádkář mohl pěkně ke každé rostlince. A kdo se hodlá do zahradničení opravdu položit, může být dost nadšený i z domácího kompostéru. Ty moderní jsou nejenom elegantní, ale především nevydávají žádný zápach.

Foto: Archiv firem Vermikompostér Urbanlive - pro kompostování zbytků potravin v domácnosti za pomoci žížal, vyžaduje teplotu v rozmezí 5 °C až 25 °C, velikost 50,5 × 60,5 × 38 cm, hmotnost 6,65 kg, materiál plast a dřevo, za 2990 Kč, Plastia. Konvička Agaton - objem 1,7 l, materiál plast, za 165 Kč, Jysk. Pěstírna bylinek s LED osvětlením Sense, za 1199 Kč, Tescoma. Click & Grow Smart garden - za 2386, CZC. Vysoký truhlík s odnímatelným skleníkovým nástavcem Jonte - za 2490 Kč, Tchibo