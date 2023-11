Dárky pro krále silnic

Možná to jsou maličkosti, ale právě ty tvoří vyladěný celek.

Růženec z broušeného onyxu na zpětné zrcátko do auta, s andělským křídlem z chirurgické oceli (symbolem ochrany, bezpečí a svobody). Silný ochranný amulet! Precizně zpracovaný a originální dárek pro řidiče, z magického onyxu, který dodává sílu a ochranu na cestách. V e-shopu Estemia.cz za 999 Kč.Foto : Webios

Pokud u vašeho obdarovaného mezi oblíbené kratochvíle patří mytí a čistění vozu, a že tomu tak u fanoušků skutečně bývá, ocení autokosmetiku. A to kvalitní, protože chce, aby odstranění nečistot bylo precizní a šetrné.

Pro ty, kteří si rádi na vůz „sáhnou“ sami, je vhodným dárkem sada autokosmetiky, a to buď od renomovaného výrobce, nebo přímo od automobilky.

I starší auto by mohlo uvnitř vonět. Stále sice ještě na čerpacích stanicích narazíte na vonné stromečky, ale jde to udělat i elegantně. Třeba připnout vůni do výdechu ventilace. Rituals nabízí dřevěnou verzi za 495 korun.