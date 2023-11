Tipy na dárky pro cestovatele a dobrodruhy

Ke „starter packu“ pro dlouhé lety nezapomeňte přihodit třeba i spací masku, na palubě bývá málokdy úplná tma, vhod by mohly přijít i melatoninové tablety či špunty do uší. Náročnější pak ocení kvalitní sluchátka s aktivním potlačením hluku, jako jsou třeba pecky AirPods Pro od Applu, klasická velká sluchátka Sony Noise Cancelling nebo Bose QuietComfort 45.

Máte ve svém okolí parádníka či parádnici, kteří nejčastěji vyrážejí za městskou turistikou a chtějí v zahraničí reprezentovat a vypadat dobře? Možná by ocenili malou cestovní šperkovnici, do které bezpečně uschovají náušnice, náramky, prsteny a další ozdoby a hodí ji do kufru, aniž by se o své cennosti museli obávat.