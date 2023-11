Jaké dárky potěší babičky a dědečky

Radost můžete udělat i oblečením. Mnozí starší lidé si totiž sami nové oblečení nekoupí, protože mají často pocit, že už si vystačí se vším, co mají. O to větší radost pak mají, pokud na ně jejich nejbližší v tomto směru myslí. Vsaďte například na vlněnou šálu, kvalitní kožené rukavice, ale i hřejivý svetr, teplé bačkory, slušivé tričko, mikinu či hodinky a u babiček také na drobné šperky.

Rozhodně nikoho neurazíte ani jedlými dárky. Zajisté víte, co mají vaši nejbližší rádi a co by si třeba i dopřáli, pokud by si to mohli dovolit. Některé pány pak určitě potěší lahev dobrého pití.