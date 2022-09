Putin zřejmě ještě dnes promluví k národu

„Prezident Vladimir Putin může v úterý 20. září promluvit o referendech na území Luhanské lidové republiky, Doněcké lidové republiky, Chersonské a Záporožské oblasti. RBK o tom řekly tři zdroje blízké prezidentské administrativě. Projev se očekává do konce dne; co přesně hlava státu řekne, zdroje RBK neupřesnily,“ uvedl web ruské stanice.

Proruské separatistické republiky na východě a jihu Ukrajiny od pátku 23. září do úterý 27. září uspořádají referenda o připojení k Ruské federaci. Příslušné zákony v úterý krátce za sebou schválily parlamenty těchto samozvaných státních útvarů – na Donbasu na východě a v Chersonské a Záporožské oblasti na jihu země. Informovala o tom agentura Interfax.

Rusko, respektive vedení samozvaných republik s vypsáním referend spěchá, protože v případě, že Ukrajinci zaútočí na formálně již připojená území Ruska, umožní mu to masivnější reakci, naznačil na sociální síti Telegram bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv. Nabízí se také vyhlášení všeobecné mobilizace, kterou by formální vstup do války Putinovi umožnil.