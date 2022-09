Rusko spěchá s pseudoreferendy na okupované Ukrajině. Protiofenzivu by prezentovalo jako útok na svou zem

„Jsme si jisti, že tuto iniciativu by rezidenti Chersonské oblasti plně podpořili. Připojení k Rusku by bylo triumfem nejen historické spravedlnosti, ale také by otevřelo nové možnosti na cestě k oživení a obnovení síly naší země a návratu k plnohodnotnému mírovému životu,“ uvedla chersonská rada v prohlášení.