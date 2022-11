Bašta podepsal kandidátku sám sobě. Bez toho by do voleb nemohl

„Zákon tomu nebrání, není tam ustanovení, které by něco takového vylučovalo,“ řekl Právu ústavní právník Jan Kysela. „Ministerstvo vnitra hledá, co je v zákonu zakázáno. A co zakázáno není, to akceptuje,“ doplnil Kysela. „Podobný postup může být i u některých senátorů, kteří také kandidují,“ míní.