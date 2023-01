Generální ředitelka Philip Morris: Klasické cigarety mohou skončit do 10 let

Jak zapůsobil na prodeje cigaret covid?

Na úrovni jednotlivců jsme pozorovali několik jevů. Prvním bylo, že lidé přišli o příležitost setkávat se, což trochu změnilo některé jejich návyky. A to nejen u nikotinových výrobků. Když jdete s někým na kávu, dáte si je i dvě. Když jste ale doma sami, tak vám možná ani jedna tolik nechutná. Co jsme zaznamenali nejvýrazněji, bylo to, že lidé byli ve stresu.

Člověk má rád předvídatelný vývoj. Když má příliš mnoho vstupů, začne se držet jistot. Když chceme dospělým kuřákům poskytnout lepší alternativy, snáze je přijímají v době, kdy jsou v klidu a vědí, že vše ostatní víceméně funguje. Pokud jsou vystaveni příliš velkému stresu, uzavírají se do sebe.

Obecně se český nikotinový trh v době pandemie změnil dost výrazně, a to jak ten ryze domácí, tak zejména ten příhraniční, který jí byl velmi zasažen. V Německu byl také lockdown, uzavíraly se hranice, a počet německých zákazníků tak v našem pohraničí klesl v jednom období na nulu. A i nyní jsme v příhraničí asi na polovině prodejů než před pandemií.

Jaká je v Česku obliba bezdýmných výrobků?

Český spotřebitel je obecně velmi otevřený novinkám. Je rovněž velmi pragmatický, a když se novinka objeví, a on pochopí její výhody, produkt se na trhu rychle uchytí. Jsem velmi ráda, že se v Čechách i na Slovensku výrobky bez kouře prosazují, protože jsou pro dospělé kuřáky objektivně jednoznačně lepší volbou než klasické cigarety. A co se nás konkrétně týče, mám pochopitelně radost z toho, že jen v Česku si naše méně rizikové a vědou podložené výrobky získaly důvěru už více než půl milionu dospělých uživatelů, a hlavně že téměř 70 procent z nich díky nim zcela přestalo kouřit cigarety.

Naší ambicí je, aby všichni dospělí kuřáci, kteří by jinak pokračovali v kouření klasických cigaret, přešli co nejdříve na lepší alternativy.

Jak se k tomu staví lidé různých generací?

Rozdíl je poměrně malý. Máme přes 90 procent uživatelů IQOS registrovaných, a tak známe jejich věk. Neprodáme náš výrobek nikomu, kdo nesplní podmínku věku nad 18 let a toho, že již je kuřák, což je pro nás zcela zásadní. Podle údajů za pět let, kdy je výrobek na našem trhu, je věkové rozložení zákazníků slušné mezi lidmi do 30 let, velmi slušné do 39 let, a u starších jen o něco menší. V Praze tvoří podíl IQOS na trhu s tabákovými výrobky už přes 18 procent, v jiných městech je to ještě na úrovni kolem deseti procent.

Plánujete, že v důsledku pokračujícího rozšíření počtu uživatelů bezdýmného tabáku nakonec úplně přestanete prodávat klasické cigarety?

Byla bych ráda. Náš celosvětový generální ředitel uvedl, že si dovede představit, že v horizontu deseti let přestaneme vyrábět a prodávat cigarety ve Velké Británii, a myslím, že to není vyloučené ani v České republice. Naší ambicí je, aby všichni dospělí kuřáci, kteří by jinak pokračovali v kouření klasických cigaret, přešli co nejdříve na lepší alternativy a přestali kouřit ve prospěch svého vlastního zdraví, i zdraví svého okolí. Teoreticky můžeme přestat prodávat cigarety již zítra, ale co se změní? Nemůže to být jen aktivita výrobců.

Myslím, že naše firma sehrála velmi důležitou roli, protože jsme vyvinuli a přinesli prokazatelně méně škodlivý výrobek, který je vědecky podložený a na který jsou kuřáci ochotni přejít. Zároveň si uvědomujeme, že další vývoj bude záviset na celkovém nastavení prostředí, k němuž je zapotřebí širší dialog s veřejnou správou, regulátory, experty z oblasti veřejného zdraví a dalšími, kteří mají k tématu co říci.

Čím více dáme důvodů každému dospělému kuřákovi, který by jinak pokračoval v kouření, aby skončil s cigaretami ještě dnes a přešel na méně škodlivé výrobky, tím lépe. Nejsem ale naivní, že by všichni přešli k naší značce, a proto mám radost, že už i naše konkurence v posledním roce a půl přišla s výrobky na nahřívání tabáku či kapaliny, a dospělý český kuřák tak má už široké portfolio výrobků, z nichž si může vybrat.

Daň z cigaret a zahřívaného tabáku se dost liší, je to podle vás v pořádku?

Ano. Podstatou spotřebních daní je, že stát na sebe bere úlohu usměrňovat spotřebu určitých komodit. Pokud je prokazatelně velmi odlišná míra rizika mezi zahřívaným tabákem a hořící cigaretou, měly by být i spotřební daně a regulace výrazně odlišné. Přístup, který reflektuje odlišnou míru rizika, se prosazuje i v jiných odvětvích, jako třeba u automobilů. Elektromobil může po Praze zaparkovat bezplatně, kde chce, auta na naftu nebo benzín ne. Jsou to drobnosti, ale vím, že někteří lidé si koupí elektrické auto právě kvůli tomu.

Francouzský skiareál jako první v Evropě zakázal kouření na sjezdovkách Cestování

Jak je to s černým trhem cigaret v souvislosti se zdaněním?

Uvedu vám příklad. Ve Francii vláda přistoupila k velmi razantním krokům, protože si myslela, že jí to pomůže vyřešit jeden z podstatných problémů veřejného zdraví. Hořící i nehořící tabákové a nikotinové výrobky velmi tvrdě zregulovala a vysoko zdanila. Cena krabičky cigaret stoupla nad 10 eur. A jak to dopadlo? Incidence kouření je tam jedna z nejvyšších v Evropě, 25 procent. Lidé si pořizují nelegální výrobky. Dvě třetiny všech nelegálních výrobků na území Evropské unie se spotřebují právě ve Francii. Takže kuřáci nejenže ztratili motivaci přejít na méně škodlivé alternativy, ale naopak začali své zdraví ohrožovat ještě více nákupem cigaret na černém trhu. Nikdo přitom neví, kde a za jakých podmínek se takové zboží vyrábí a kde výnosy z černého trhu končí. Před časem jsme na Slovensku provedli laboratorní výzkum nelegálně vyráběných cigaret. Bylo v nich vše, hlína, písek, azbest nebo i zvířecí výkaly.

Náš byznys se transformuje a já vidím prostor pro budoucí výrobu bezdýmných výrobků i u nás v Kutné Hoře

Dá se v důsledku růstu cen energií očekávat zdražení cigaret?

Neradi bychom přenášeli dopady cen energií do cen výrobků a zatím jsme to neudělali. Když jsme se ale podívali na mapu našich výrobních závodů podle aktuálních cen energií na celém světě, svítilo u Kutné Hory velké červené světlo. V rámci Evropské unie máme energie určitě nejdražší, v rámci světa jedny z nejdražších. Stále máme možnost přenést to do cen, další logickou možností by bylo i odejít a vyrábět jinde, což by ale bylo velmi nežádoucí. Jak jsem již uvedla, velmi silně si uvědomujeme svoji zodpovědnost jako významného lokálního zaměstnavatele.

Probíhají tedy i úvahy o přesunu výroby?

Zatím to není předmětem žádných diskusí. Osobně jsem velkou obhájkyní zachování zaměstnanosti v našem kutnohorském závodě. Náš byznys se transformuje a já zde tím pádem naopak vidím prostor pro budoucí výrobu bezdýmných výrobků i u nás v Kutné Hoře.

Ty se nyní vyrábějí kde?

Měli jsme na světě asi 40 výrobních kapacit a s naplňováním naší vize budoucnosti bez kouře začali s výrobou bezdýmných alternativ nejdříve v jedné továrně, následně v další a tak dále tak, jak se zvyšuje poptávka, a tedy i potřeba objemu jejich výroby. Ruku v ruce s tím se konsoliduje výroba klasických cigaret, z čehož naopak Kutná Hora benefituje. Právě k nám byla totiž přesunuta výroba z Rumunska nebo z Řecka, kde továrny nově vyrábějí už jen naše bezdýmné výrobky.

