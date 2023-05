Fiala: Nenecháme se zastrašit stávkami

„Já nevím, proč by byla generální stávka, když ta opatření jsou sociálně citlivá. My z opatření nebudeme ustupovat. Já se nenechám zastrašit, ani vláda se nenechá zastrašit,“ řekl Fiala.

Reagoval na hrozby odborářů a jejich předsedy Josefa Středuly, kteří vládu varovali před generální stávkou. Česko podle nich nebude po konsolidačním balíčku ve formě, ale v „deformě“.

Fiala si však za obsahem vládního balíku stojí. „To jsou opatření, která jsou nepříjemná a neseme za ně politickou cenu. Ale my víme, proč to děláme. My jsme nepřišli dělat populistickou politiku,“ řekl v ČT Fiala.

Stanjura: Nebojím se, že by vláda padla Domácí

Chyby opraví

„Musíme se na to dívat jako na celek. My samozřejmě nejsme neomylní, jako nikdo. Pokud zjistíme, že je tam nějaká technická věc nedobře udělaná, nebo chyba, tak jsme připraveni to v legislativním procesu opravit,“ doplnil.

Pokud by vláda nepřistoupila k opatřením, bude se prohlubovat deficit státního rozpočtu. Na konci dubna byl minus 200 miliard korun.

Podle Fialy by si odbory neměly vynucovat život na dluh stávkami. Vláda je podle něj připravená vést s odboráři dialog, ale ten se nedá dělat ve chvíli, kdy chtějí stávkovat. Omluvit se za to, že vláda poruší svůj slib, že nebude zvyšovat daně, premiér odmítl.

„Slíbil jsem, že zastavíme zadlužování. To také zastavujeme. Slíbili jsme, že nebudeme zvyšovat celkové daňové zatížení, a to nezvyšujeme,“ řekl Fiala. „Kdybychom přistoupili na myšlenku, že by se měla vrátit superhrubá mzda, tak je to daňové zvýšení mnohem výraznější,“ dodal.

Bylo to nutné, řítíme se do katastrofy, řekl Fiala

Připomněl, že daň z příjmu zvýšila vláda jen pro jedno procento populace - těm nejlépe placeným, s příjmy ve výši trojnásobku průměrné mzdy, tedy asi nad 120 tisíc korun. „Daň z nemovitostí je absolutně nejnižší ze všech zemí OECD. Je opravdu na místě na tuto daň sáhnout,“ dodal Fiala. „V předvolebních slibech jsme opravdu nevěděli, že bude válka na Ukrajině,“ postěžoval si Fiala.

„Devadesáti devíti procentům občanů se daň z příjmů nezvyšuje. Když jsme sahali do daní, tak jsme do nich sahali citlivě. Nemám radost z každého jednoho opatření, ale stojím za celým balíčkem. Bylo to nutné, řítíme se do katastrofy. To, co budou lidé platit na DPH, se celkově sníží,“ myslí si Fiala.