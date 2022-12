Volíte v Rakousku vhodný pozdrav? Váhají i místní, natož turisté

Řadového turistu to asi zas až tak pálit nemusí, ale aktuální událost dává krásný vhled do toho, kde a proč se pozdrav Grüß Gott stále ještě používá, ač mnoha lidem může přijít už trochu zastaralý. Počátkem prosince politik z Dolního Rakouska pozdravil v hlavním městě Grüß Gott, načež se mu od politika z jiné strany dostalo ostré reakce: „Ve Vídni to je Guten Tag, nikoli Grüß Gott.“ Ale to je až nemístné zjednodušení problematiky, o které píše zpravodajský web The Local.