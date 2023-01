Městský život jim nevyhovoval, rozhodli se pro bydlení v jurtě uprostřed pouště

Zamilovali se do národního parku Joshua Tree, v němž lze objevit hned dvě pouště – Sonoran a Mojave. Proto si tam v březnu 2021 zakoupili pozemek o rozloze 9300 m2 v přepočtu za 181 000 Kč a na něm si postavili jurtu (v přepočtu za 452 000 Kč). Jako zdroj elektrické energie používají vlastnoručně zapojené solární panely. Původně k nim měli připojené běžné baterie, které později vyměnili za lithiové.

„Museli jsme se přizpůsobit životu s menším množstvím vody, ale stále jsme schopni se každý den sprchovat a mýt. Můžeme si umýt nádobí a máme dostatek vody k pití i pro naše mazlíčky. Plánujeme si vykopat studnu, ale to je dost drahé a docela nebezpečné na to, abychom se do toho pustili na vlastní pěst,“ uvažuje Whitney v rozhovoru pro agenturu SWNS.