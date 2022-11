Nedostatek místa ve škole vyřešili po svém. Děti se učí na zahradě v jurtě

Jurta se vedení školy zdála jako ideální nápad, a to hlavně v poměru cena-kvalita. „Objednali jsme ji letos v lednu, o prázdninách začali stavět a hotová byla se začátkem školního roku,“ vysvětluje.

„Uvnitř naleznou studenti i učitelé téměř všechno jako v kamenné třídě. „Jsou tam stoly do hnízd, aby děti mohly pracovat v týmech. Dále je tam klasická katedra s počítačem, interaktivní tabule i běžná tabule na fixy,“ sdělil ředitel. Na toalety pak musí žáci docházet do přilehlé budovy školy.

„Zřizovatel nám slíbil, že samozřejmě energie zaplatí. My v tuhle chvíli nevíme, kolik to bude navíc, ale myslím si, že pomoc je pro nás natolik velká, že se to vyplatí,“ řekl Kabele.