Mobilní buňka je ideálním řešením pro práci z příliš rušného domova

Zejména děti, není-li rodič uzavřen ve vlastní pracovně, nemají tendenci rozdíl mezi „odpočívajícím rodičem” a „pracujícím rodičem” příliš rozlišovat. A už vůbec nemluvě o zdrojích rozptýlení v samotné domácnosti. Méně soustředěný člověk jaksi mimoděk zjišťuje, co všechno by bylo potřeba udělat, co poklidit, co zařídit, co upravit...