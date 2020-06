Domek i s efektním bazénem si muž v džungli postavil takřka holýma rukama

Samozřejmě, divák může uvažovat nad tím, jak až mazané je mít ohniště obklopené vodou, neboť jediný divočejší skok do vody jej může uhasit, ale dlužno přiznat, že na první pohled působí takové umístění velmi efektně. A nepochybně je vzhledem k okolní džungli i bezpečnější, než kdyby bylo jen někde volně v blízkosti domku.

A to je další důvod, proč se obdobná videa těší tak velké popularitě. Kromě předváděných dovedností a nápadů spousta diváků oceňuje totiž i velice ekologický styl takového stavění.

Muži používají jen na místě získané suroviny, nic, co by se po čase samo nerozložilo a nevrátilo k přírodě. To se líbí jak příznivcům myšlenek o návratu k přírodě, tak sympatizantům tzv. prepperského hnutí (lidé, kteří věří, že v budoucnu dojde ke katastrofám nebo nouzovým situacím a připravují se na ně).