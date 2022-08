Jak bychom jednou mohli žít a bydlet na Marsu

Jak by mohl jednou vypadat život lidí na Marsu, to je otázka, kterou si kladou nejenom vědci, ale velmi často také umělci. A právě nejnovější expozice v anglickém Bristolu je uměleckým dílem, na němž ovšem spolupracovali se vší vážností vědci, architekti, inženýři, designéři, a dokonce i školáci.

Umělkyně Ella Goodová a Nicki Kentová strávily sedm let přípravami projektu, který v minulých dnech představily veřejnosti. „Toto je místo, kde lidé mohou přemýšlet o životě v budoucnosti a o tom, jak scénáře života na Marsu souvisejí s jejich stylem života na Zemi,“ řekla Ella Goodová v rozhovoru pro agenturu Reuters.

A hned uvádí příklad, co by život a bydlení na rudé planetě obnášel: „Na Marsu byste museli žít v opravdu malé, vynalézavé komunitě. Museli byste si umět vše opravit, když se to rozbije, museli byste skutečně zvážit každý aspekt svého každodenního života. Tohle je místo, kde můžete o všech podobných otázkách přemýšlet.“