Turci vs. Kurdové: Přehled konfliktu na severu Sýrie

Cílem Ankary je neutralizovat údajné teroristické hrozby proti Turecku a usnadnit návrat syrských uprchlíků. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan chce na syrské straně hranice vytvořit 32 kilometrů hlubokou bezpečnou zónu, kam by rád přemístil jeden až dva miliony syrských uprchlíků, kteří žijí v Turecku

Turecké jednotky a jimi podporovaná syrská milice SNA zaútočily poté, co USA, kterým kurdské milice YPG pomáhaly v boji proti teroristům z Islámského státu, stáhly své vojáky z pohraniční oblasti. To Kurdové vnímají jako zradu. Pozemní ofenziva začala 9. října ve směru na město Tal Abjád, které mají pod kontrolou kurdské milice YPG.

Během útoků v pohraničním městě Kámišlí podle kurdských zdrojů turecká armáda zasáhla část věznice, v níž bylo mnoho zajatců z Islámského státu. New York Times tvrdí, že v táborech bylo asi 90 tisíc mužů, žen a dětí. "Odvážíme nejnebezpečnější bojovníky IS pryč a umísťujeme je do zabezpečených míst," citoval list prezident Donalda Trumpa, potvrzeno je však jen odvezení dvou.