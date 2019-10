Turecko zaútočilo na Sýrii

„Vyzýváme náš národ, všechny etnické skupiny, aby se v této historicky citlivé době všichni přesunuli do oblastí blízkých hranici s Tureckem a zapojili se do akcí odporu,” stojí ve výzvě kurdské administrativy. Kurdové v ní také vyzývají svět k odpovědnosti, protože občany severní Sýrii může „postihnout humanitární katastrofa”.

Turecko chce z pásu u svých hranic vytlačit Kurdy a vytvořit tam bezpečnou zónu, kam by přesunula část syrský uprchlíků. Turecko se rozhodlo spustit vojenskou operaci poté, co v neděli oznámil Bílý dům, že USA stáhnou své vojáky z míst, kde by se mohli dostat do střetu s Turky. Kurdové to chápou jako zradu spojence a pohrozili, že nebudou mít kapacitu ke střežení tisíců zajatců z Islámského státu (IS) protože budou potřebovat své lidi na boj proti Turkům.