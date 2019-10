Syrský Kurdistán – dva miliony lidí na 30 procentech území Sýrie

V polovině roku 2012 opustily syrské vládní síly pozice na severu a východě země, kde mají většinu Kurdové. V roce 2015 vytlačily kurdské jednotky islámské radikály z organizace Islámský stát (IS) z kurdského pohraničního města Kobani, města Tall Abjad na hranicích s Tureckem či z klíčové přehrady Tišrín.

Ozbrojené milice syrských Kurdů (YPG) jsou aktivní od roku 2011, od roku 2014 bojovaly proti IS. V říjnu 2015 vznikla arabsko-kurdská koalice Syrské demokratické síly (SDF), která se s pomocí Spojených států podílela na porážce IS v Sýrii. Její součástí jsou nyní také YPG, které mají asi 30 tisíc bojovníků. V řadách milic bojují kromě Kurdů také Arabové, Turci i dobrovolníci z Evropy a dalších zemí Západu.

SDF dobyly v srpnu 2016 severosyrské město Manbidž, které bylo od ledna 2014 v držení radikálů z IS, v lednu 2017 město Rakka, které dříve sloužilo jako hlavní bašta IS v Sýrii, a letos v březnu poslední baštu IS v Sýrii, obec Baghúz na východě Sýrie.