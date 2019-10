Turecká armáda zasáhla na severu Sýrie vězení s bojovníky Islámského státu

„Budou utíkat do Evropy. Tam se chtějí dostat,“ řekl Trump na konto vězněných radikálů. Zároveň oznámil, že Spojené státy část bojovníků IS zadržených v Sýrii převezly kvůli turecké vojenské operaci na nespecifikované místo. Podle agentury AP neprozradil, kolik lidí bylo přemístěno či kdy k tomu došlo, pouze řekl, že šlo o „velmi špatné“ jedince.

Média následně s odvoláním na nejmenované americké činitele informovala, že armáda USA převzala dva členy někdejší čtyřčlenné buňky IS známé jako Beatles. Alexanda Kotey a El Shafee Elsheikh jsou už údajně mimo Sýrii. Jejich teroristická buňka stojí za popravami novinářů, humanitárních pracovníků a syrských vojáků z let 2014 a 2015. Členové milic SDF dvojici zadrželi loni v lednu.

Turecko chce z pásu u svých hranic vytlačit Kurdy a vytvořit tam bezpečnou zónu, kam by přesunula část syrských uprchlíků. Ankara se rozhodla spustit vojenskou operaci poté, co Bílý dům v neděli oznámil, že USA stáhnou své vojáky z míst, kde by se mohli dostat do střetu s Turky. Kurdové to chápou jako zradu spojence a pohrozili, že nebudou mít kapacitu ke střežení tisíců zajatců Islámského státu, protože budou potřebovat své lidi na boj proti Turkům.