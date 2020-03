Za porušení restrikcí až pět let vězení, hrozí nově Italům

Restrikce počítají také s výrazným zvýšením trestu pro infikované, kteří vědomě porušují předpisy. Lidé, kteří byli pozitivně testováni a nezůstali doma, mohou být podle nových pravidel potrestáni odnětím svobody od jednoho roku do pěti let místo dosavadních tří měsíců.

Předpisy, jež zakazují opouštět obydlí s výjimkou nutného nákupu potravin, návštěvy lékaře či cesty do práce, mohou být dále zpřísněny, informoval kabinet. Dekret umožňuje vládě prodlužovat opatření až do 31. července. Vyhláška nicméně zatím neprodlužuje trvání stávajících omezení, která platí do 3. dubna.