Wu-chan se po dvou měsících opět otevřel: Odjíždějí desetitisíce lidí

Čínský Wu-chan, odkud se začal šířit do světa koronavirus, se ve středu po více než dvou měsících znovu otevřel. Na wuchanském letišti byly obnoveny vnitrostátní lety s výjimkou těch do Pekingu a podle agentury Reuters jedenáctimilionové město od půlnoci do rána místního času letecky opustilo přes 10 tisíc lidí.