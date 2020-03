Výrobci zvedli ceny roušek i 50krát

„Cena surovin šla minimálně dvacetkrát nahoru, dříve byly výrobní náklady milion, dnes je to 20 milionů, a to nemluvím o dalších nákladech, jako je doprava a další,“ řekl Zaketovič.

Veřejné prohlášení podolské porodnice vnímá jako veřejný lynč. „Celou noc jsem kvůli tomu nespal. Lidé nám volají, píšou, vyhrožují. Vůbec jsme si to nezasloužili,“ poznamenal Zaketovič. Navýšení cen ústních roušek není porušením mimořádných nařízení Ministerstva financí ČR. To na žádost zdravotnického resortu totiž zastropovala pouze cenu respirátorů.

„Ministerstvo zdravotnictví obdrželo 13. března první z pravidelných týdenních dodávek Respirátorů 2555 FFP3 MOLDEX (10 tisíc ks, pozn. red.), které rozdělí dle vlastního klíče do jednotlivých zdravotnických zařízení. Dodávky budou realizovány za standardní ceníkové ceny pro rok 2020, to znamená ceny před vypuknutím epidemie koronaviru,“ uvedl Martin Trojan ze společnosti Moldex.

„Dnes bylo doručeno do České republiky 60 tisíc respirátorů, které budou následně rozdistribuovány do nemocnic. V příštím týdnu, ve čtvrtek, to bude dalších 290 tisíc respirátorů. V pondělí přijde pět milionů roušek. Ty budeme expedovat do sociálních služeb pro zaměstnance, kteří pečují o seniory, aby k nim nákazu nezatáhli z venku. A budeme je rozesílat samozřejmě i dále pro všechny potřebné,“ slíbil ministr Adam Vojtěch (za ANO) s tím, že se tyto údaje mohou měnit s další hodinou a dnem, protože na nákup je vyčleněn na MZ celý tým, který aktivně dále výrobce oslovuje.