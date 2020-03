Všechny zavřené podniky mají smůlu, vláda jim nenahradí nic

„Chceme jasně stanovit a jasně pomáhat, na druhé straně chceme zamezit jakýmkoliv spekulacím, že by stát mohl nahrazovat ztrátu na zisku z doby, kdy se firmám dařilo velmi dobře. Náhrada škody je podle krizového zákona za předpokladu, že mu zaberete majetek nebo ho pošlete dělat nějakou práci, ale není spojena s tím, že bychom refundovali zisk za dobu, kdy byla firma na vrcholu své ekonomické aktivity. To by stálo biliony korun a ohrozilo by to důchody a infrastrukturu,” řekla ministryně financí Alena Schillerová.