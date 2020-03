Vláda schválila kurzarbeit i odpuštění záloh pro OSVČ

Jde o podporu firem i zaměstannců. „Necheme, aby firmy propouštěly lidi. Jde o dotaci zaměstnanců přes mzdy. Prozatím to bude platit pro měsíc březen a pak se bude pokračovat,” uvedla Maláčová.

Jde podle ní například o případy, kdy zaměstnavatelům do práce nedorazila třetina zaměstnanců nebo jim chybí subdodávky nebo mají omezenou poptávku na trhu. „Na apríla bude program vyhlášen,” doplnila Maláčová.

„Odpuštění záloh pro životní a důchodové pojištění bude platit od března do srpna tohoto roku. Jde pouze o minimální odvody,” uvedla Maláčová. Za šest měsíců by to stát mělo vyjít na 15 milionů miliard korun.