Video zachycuje íránskou márnici plnou těl, autora zatkli

Autor videa byl zatčen, uvedla agentura AP: „Poté co bylo video zveřejněno, byla osoba (která je natočila) zatčena na základě rozhodnutí kanceláře prokurátora,“ uvedl zástupce prokurátora v Kómu Hamzeh Zare.

Kóm je z íránských měst epidemií koronaviru postižen nejvíce. Z tohoto svatého šíitského města se také rozšířil do dalších oblastí Íránu, ale i do Libanonu, Kanady, Bahrajnu či Iráku.

Správce hřbitova Ali Ramezani vysvětloval to, proč se těla v márnici hromadí a nepohřbívají se podle islámských zvyklostí do druhého dne, přáním rodin.

Kvůli koronaviru Izrael nevpustí do země Němce, Rakušany, Švýcary, Francouze a Španěly

Video podporuje spekulace, že Írán neříká pravdu o počtu obětí a rozsahu epidemie SARS-CoV-2. Podle vyjádření hlavního chirurga v íránském Isfahánu Behrúze Kalidariho by mohlo mít virus až 12 000 lidí, kteří o něm nevědí. Perská redakce BBC uvádí, že obětí v zemi může být až 2000.

„Lidé by neměli uvažovat o možnosti cestovat. Měli by zůstat doma a brát naše varování vážně,” řekl ve čtvrtek ministr zdravotnictví Saíd Namaki. Uvedl také, že školy a univerzity v zemi budou zavřené až do konce perského roku, který připadá na 20. březen. Zrušené jsou i páteční modlitby.