Vědci: Bez opatření by koronavirus zabil 40 milionů lidí, nakažen by byl celý svět

Pokud by se nepřijala žádná opatření proti šíření koronaviru, nakazilo by se jím letos sedm miliard lidí a 40 milionů pacientů by nemoci Covid-19 podlehlo. Ve své studii to tvrdí vědci z Královské univerzity v Londýně. Na celém světě nyní žije zhruba 7,7 miliardy lidí. Nákaza se dosud prokázala u téměř 540 000 osob a přes 24 tisíc jich nemoci z koronaviru podlehlo.