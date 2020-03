Ve Španělsku stoupl počet obětí o čtyři stovky , USA mají po Číně a Itálii nejvíc nakažených

Počet obětí ve Španělsku vzrostl počet obětí za jediný den skoro o 30 procent, když stoupl o 394 na 1720. Počet potvrzených případů se zvýšil o 3646 na 28 572. Více než 2500 lidí, kteří měli pozitivní test na koronavirus, už španělské úřady evidují jako uzdravené, dalších skoro 1800 jich je ve vážném stavu v péči lékařů.

Vláda podle španělských médií plánuje prodloužit stav nouze vyhlášený 14. března na 15 dnů o dalších patnáct dnů.

Karanténa ve Španělsku je velmi přísná, nemá se chodit ven, ovšem výjimkou je venčení psů. „Vycházím častěji, ale na kratší dobu,” říká 49letý madridský profesor Luis Fe který venčí svou borderkolii. Uvedl, že všichni jeho známí využívají svých psů k tomu, aby se dostali ven, „protože doma se nudí”. A už se objevil nový obchod - pronájem psů. „Jestli se chce někdo projít, pronajmu mu svého psa, aby měl propustku,” stojí v jednom inzerátu. Luis Fe obrátil oči v sloup, když říkal, že mu jeden člověk vykládal, že dostal nabídku, aby pronajal svého psa.

Maria del Carmen se svým psem na procházce v Madridu Foto: Sergio Perez, Reuters

V Německu je skoro 2000 nových případů

Výrazně stoupl počet nakažených i v Německu, kde počet obětí vzrostl o devět na 55, Plyne to z dat Institutu Roberta Kocha. Počet potvrzených případ nákazy stoupl za den o 1948 na 18 610, což představuje dvanáctiprocentní nárůst. Je to o něco méně než v posledních dnech. V pátek to bylo o 2705, ve čtvrtek o 2958 a ve středu o 2801. Nejvíce postižené jsou země na jihu, k Bádensku-Württenbersku s 3807 případy, kdy je skoro 35 případů na 100 000 obyvatel, se přiřadilo Bavorsko s 3650 případy a Severní Porýní-Vestfálsko s 3545, kde je 26 nakažených na sto tisíc.

Němečtí vědci z akademie věd Leopoldina doporučují, aby se ve spolkové republice kvůli koronaviru na dobu nejméně tří týdnů zásadně omezil veřejný život nejméně do Velikonoc. Během té doby by mělo být omezeno vycházení, výjimkou by měly být cesty do práce, na nákup nebo k lékaři. Tato opatření už platí v Bavorsku.

Prudký nárůst případů v USA

Spojené státy v posledních několika dnech zaznamenaly strmý nárůst počtu nakažených koronavirem na svém území - univerzita Johnse Hopkinse jich eviduje již 26 747. Infikovaných je tam nově více než ve Španělsku, čímž se USA, co do počtu nakažených, staly celosvětově třetí nejvíce zasaženou zemí po Číně s více než 81 000 případy a Itálii s 53 500. Na možnost rychlého růstu počtu nových případů předem upozorňovali někteří američtí vládní činitelé, podle nichž je to do značné míry důsledek zvýšení počtu testů.