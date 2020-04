V Nizozemsku se senioři mohou setkávat se svými příbuznými ve speciálních kontejnerech

Senioři, kteří patří do skupiny lidí nejvíce ohrožených koronavirem, se v domovech důchodců musí vyrovnat mimo jiné i s naprostým odstřihnutím od svých příbuzných. Většina budov totiž nemá kapacitu na to, aby na setkání poskytla bezpečný oddělený prostor, kde by se rodiny mohly stýkat.