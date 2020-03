V New Yorku do týdne dojdou ventilátory, tvrdí starosta

V New Yorku do týdne dojdou zásoby těch nejkritičtějších zdravotnických pomůcek, včetně ventilátorů, tvrdí starosta města Bill de Blasio v rozhovoru pro stanici CNN. Stát New York je nyní nejvíce postiženým regionem v USA, podle sobotní bilance tam úřady evidovaly přes 52 tisíc nakažených koronavirem. Nejméně 728 lidí zemřelo, z toho 672 přímo ve městě New York.