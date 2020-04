V Brně rozvážejí obědy zdarma důchodcům i záchranářům

„Nezáleží na tom, jestli jsi hloupý nebo chytrý, bohatý nebo chudý, každý se snaží pomáhat, sociální rozdíly se stírají. Nikdo tady nepřemýšlí nad tím, jak by se mu to mohlo vrátit, je pro prostě čirá pomoc,“ řekl Právu Joukl.

Oběd si senioři mohou objednat na čísle 775 855 685, hovor zdarma není, operátor prý iniciativě nevyšel vstříc. „A pokud bychom to platili my, museli bychom zase snížit počet obědů a to nechceme. Teď jsme schopní pokračovat tak měsíc, ale náš cíl je vydržet tak dlouho, jak jen to bude potřeba. Proto děkujeme všem, kteří se nás snaží podporovat,“ zdůraznil Joukl.