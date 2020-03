V Británii budou testovat vakcínu proti koronaviru v tajné laboratoři

Testovat se bude na fretkách a makacích, kteří dostanu injekci s očkovací látkou předtím, než se jim dají do nosu malé dávky nového koronaviru. Testy provádí Národní infekční služba v Porton Down, protože tamní laboratoř je jednou z mála, která má povolení uchovávat vzorky koronaviru SARS- CoV-2.

Snaha je testy co nejvíce uspíšit, a tak by se mohly první testy na lidech z fáze 2 konat ještě před tím, než se ukončí testy na zvířatech, uvedl list The Times. Protože podobné vakcíny proti jiným nemocem byly bezpečné, může se proces urychlit.

„Jsme si vědomi toho, že vakcína je potřeba tak rychle, jak to jen půjde, a jistě v červnu a v červenci, kdy očekáváme nejvíce mrtvých,“ řekl listu The Guardian ředitel Jennerova institutu v Oxfordu profesor Adrian Hill.

Vedoucí výzkumu Národní infekční služby v Porton Down Miles Carroll řekl, že se dělá vše pro to, aby se vakcína získala před vrcholem nákazy: „Víme z epidemií eboly, že i když vakcína ještě nemá licenci, může mít její použití velký vliv na potlačení epidemie.“

Vakcína ChAdOx1 se podává injekcí do svalu. Při jejím vývoji byl využit genetický kód koronaviru SARS-CoV-2 v ribonukleové kyselině a ne samotné viry, takže nehrozí nákaza očkovaných. Měla by po podání vést k tomu, že tělo bude produkovat kopie bílkovin, které používá virus při napadání lidských buněk. Mělo by to bránit šíření viru a také zabránit příliš prudké obranné reakci organismu.