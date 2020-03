V Břeclavi se zatím vlaky ze zahraničí nekontrolují

„Kontroly? No neblázni, už zase něco? O ničem nevím. Kontroly jsou, každou chvíli někdo volá a žádá o informace, jak to ve stanici vypadá, ale o kontrolách vlaků nic nevím,“ reagoval na dotaz výpravčí břeclavského uzlu. Právě Břeclav má být místem, kterého se kontroly musí týkat. Pro cestující z Itálie je snadno dostupná, na trase do Prahy jim stačí přestoupit na vlak v Grazu či ve Vídni.

Bezpečnostní rada státu prozatím počítá s kontrolou čtyř desítek mezinárodních spojů. Aby nenabíraly vlaky značné zpoždění, mají se kontroly uskutečnit za jízdy vlaku. Podle dostupných informací by například cestou z Břeclavi do Brna museli cestující absolvovat měření teploty s případnými dalšími opatřeními. Na vlak Railjet 72, který z břeclavského nádraží vyjel v úterý po desáté hodině na pokračování své jízdy z Grazu do Prahy, ale žádní lidé s teploměry nečekali.

„Nikdo tu není. Ale všechny vlaky absolvují na nádraží rychlou očistu. Dveře, kliky, madla a další se u nás očistí. A já nesmím dovolit vlaku odjet, než skončí,“ dodal železničář.