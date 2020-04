Uvolnění zákazů? Rozhoduje se o svátcích

Na svém čtvrtečním jednání vláda prodloužila nouzový stav do čtvrtka 30. dubna, jak to v úterý schválila Poslanecká sněmovna.

„Co si myslím, že je realizovatelné, jsou farmářské trhy. Za přísných podmínek by mohly být otevřeny, aniž by lidé konzumovali jídlo na místě,” dodal Vojtěch.

O možném uvolňování opatření mluvil Vojtěch i později. „Dokážu si představit, že velká část běžných provozoven a obchodů by mohla do měsíce fungovat,” citovaly ho v sobotu Lidové noviny. Roušky by si podle ministra mohli lidé sundat v červnu. České televizi pak Vojtěch řekl, že hranice se zřejmě ani v nejbližších měsících ještě zcela neotevřou.

Také Hamáček připojil svůj apel. „Lidi, neblázněte, zůstaňte o svátcích doma, i když bude krásně! Je brzy chodit na návštěvy a na koledu, cena by byla příliš vysoká. Čísla jsou dobrá, protože jsme doma, ale i tak rostou. Pokud se na to vykašleme, bude to malér. Vydržme to, prosím. Pomlázku si užijeme příští rok!“ napsal Hamáček na Twitter.