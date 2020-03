USA nemají dost souprav na testování koronaviru

„Dnes nemáme dost testovacích souprav, abychom splnili, co předpokládáme, že bude požadováno,“ řekl Pence při návštěvě továrny 3M v Minnesotě, kde se soupravy vyrábějí. Podle něj bude vláda schopna poskytnout testy těm, u nichž se předpokládá, že byli (nemoci) vystaveni, a těm, kteří mají příznaky.

Ve státě Washington, který je epidemií nejvíce postižen, pak Pence svá slova mírnil: „Stále ještě máme způsoby, jak zajistit, že testy budou.“ Slíbil, že do konce příštího týdne by měl být vládní dodavatel diagnostických souprav schopen soupravy distribuovat, což by mělo umožnit, aby bylo testováno 1,2 milionu Američanů.